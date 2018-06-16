Şeker: Geleceğe gençlerle yürüyeceğiz

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Erzurumlular Derneği Gençlik Kolları ile AKP Gebze İlçe Gençlik Kolları’nın ortaklaşa düzenlediği genç kürsü programına konuk oldu. Dernek binasında gerçekleşen genç kürsü programında gençlerle buluşan Şeker, 24 Haziran seçimlerinde gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

“HEPİNİZ KAHRAMANSINIZ”

Gençlerle buluşmasında “Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni birlikte hayata geçirelim” diyen Şeker, “Gençlerden aldığımız ilham ile 2023 hedeflerini ilan ettik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053, 2071 hedeflerini emanet ettik. Sizlere güveniyorum. Siz zaten cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla sokağa çıkarak, 15 Temmuz gecesi birer kahraman oldunuz” diye konuştu.

“SİZE GÖREV DÜŞÜYOR”

Şeker, sözlerini şöyle tamamladı: “15 Temmuz gecesi gençlerimiz, namlusunu milletine çeviren tankların önüne geçti. AK Parti gençleri her zaman çok önemsedi. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden bir başka parti daha yok. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olanlar gençlerdir. 24 Haziran’da gençlerimize büyük iş düşüyor. Seçimde inanıyorum ki, ülkenize olan sevdanızla sandıkları patlatacaksınız.” Konuşmanın ardından Şeker, gençlerin sorularını yanıtladı.