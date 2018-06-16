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Bugün 14:41 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:43 TSİ )

Seymen’de anlamlı söyleşi

Özel Seymen Eğitim Kurumları kuruluşunun 35.yılı etkinlikleri kapsamında “Atatürk ve Cumhuriyet”  konulu tarih söyleşisi gerçekleştirdi.

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Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin sunuculuğunu Sosyal Bilgiler öğretmeni Aysun Alkan yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuğba Ural konuşma yaptı.

ATATÜRK’Ü ANLAMAK

Tuğba Ural açılış konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü yeni nesillere eksiksiz ve doğru anlatarak yaşattık ve her zaman da yaşatmaya devam edeceğiz. Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı milli mücadelenin ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan edip bizlere emanet bırakmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimidir. Cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerimizdir” dedi.

PLAKET VERİLDİ

Özel Seymen Eğitim Kurumları Sosyal Bilgiler zümresi öncülüğünde düzenlenen panele, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Tarihçi-Yazar Dr. Orhan Çekiç, Tarihçi-Yazar Mustafa Solak ve Doç. Dr. Barış Doster konuşmacı olarak katıldı.

Bugün 14:41 TSİ - Eğitim

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