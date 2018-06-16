Oruç sonrası beslenmeye dikkat!

Şimdi bir ay boyunca oruç düzenine alışan bedeni yeni bir döneme alıştırma zamanı!

“Bedeninizin bir anda 30 günü unutmasını beklemeyin” uyarısını yapan Uzm. Dr. Eren Eroğlu “Önünüze gelen her şeyi o anda zorunda değilsiniz.

Karnınızı şişirmeyin.

Unutmayın, daha bir gün önce gün boyu mideniz boş dolaşıyordunuz ve bu bir ay boyunca böyle sürdü.

Bayramın ilk günleri yemek konusunda teneffüse çıkmış ilkokul çocukları gibi heyecanlı ve ele avuca sığmaz davranmayın” diyor.

Liv Hospital Check-up ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Uzm. Dr. Eren Eroğlu oruçtan çıkan vücudun yeni düzene daha hızlı adapte edebilmenin püf noktalarını veriyor.

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