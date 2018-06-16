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Bugün 14:42 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:44 TSİ )

Oruç sonrası beslenmeye dikkat!

Ramazan ayı boyunca farklı saatlerde uyumak, aç ya da susuz kalmak, yeme düzenini değiştirmek, yeni düzene ayak uydurmak metabolizmayı değiştirebiliyor.

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Şimdi bir ay boyunca oruç düzenine alışan bedeni yeni bir döneme alıştırma zamanı!

“Bedeninizin bir anda 30 günü unutmasını beklemeyin” uyarısını yapan Uzm. Dr. Eren Eroğlu “Önünüze gelen her şeyi o anda zorunda değilsiniz.

Karnınızı şişirmeyin.

Unutmayın, daha bir gün önce gün boyu mideniz boş dolaşıyordunuz ve bu bir ay boyunca böyle sürdü.

Bayramın ilk günleri yemek konusunda teneffüse çıkmış ilkokul çocukları gibi heyecanlı ve ele avuca sığmaz davranmayın” diyor.

Liv Hospital Check-up ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden Uzm. Dr. Eren Eroğlu oruçtan çıkan vücudun yeni düzene daha hızlı adapte edebilmenin püf noktalarını veriyor.

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  • Önünüze gelen her şey o anda yenilmek zorunda değildir. Karnınızı şişirmeyin. Unutmayın, daha bir gün önce gün boyu mideniz boş dolaşıyordunuz ve bu bir ay boyunca böyle sürdü. Bedeninizin bir anda 30 günü unutmasını beklemeyin.
  • Bedenin enerjisini ateşleyen kahvaltıya geri dönüyorsunuz. Sabahları tam tahıllı ekmek ve protein almayı ihmal etmeyin.
  • Düzenli yemek kadar düzenli sıvı almak da önemlidir. Suyun sıcak yaz günlerinde önemi bir kat daha artar.
  • Bir ay boyunca sigaraya disiplin getirdiniz. Bu fırsattan yararlanın, sigarayı bırakın.
  • İftar sahur derken gece yemeye alıştınız. Hemen bundan vazgeçin, aksi halde kilo alırsınız.
  • Artık günlük aktivitenize ve sporunuza dönebilirsiniz. Zaman bedeni hareket kazandırma zamanıdır.
  • İftar sofraları aileyi tekrar bir araya getirip duygusal birlikteliği kuvvetlendirdi. Bu alışkanlığı bozmadan devam ettirin.
  • Sahurla bölünen uyku artık normal ritmine girecek. Her gün en az 8 saat uyumayı ihmal etmeyin.
  • Ramazan’da tatlı bir ay boyunca sofraların başköşesine oturdu. Artık köşesine çekilip haftada bir ortaya çıkmalı.

Bugün 14:42 TSİ - Sağlık

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