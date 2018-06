Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle bayramlaştı

Altı Nokta Körler Derneği’nde dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramlaşması gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Dernek Başkanı Lütfü İskece, Yönetim Kurulu üyeleri Engin Aysu, Osman Deniz, Ali Boyasızoğlu, Çekül Vakfı Kocaeli İl Numan Gülşah ve dernek üyeleri katıldı. Bayramlaşma sonrası konuşan Kocaeli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Lütfü İskeçe, “Sayın üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Her yıl yaptığımız bayramlaşmamızı yine gerçekleştirdik. Tüm Müslüman aleminin de bayramlarını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgörü ihtiyacımızın olduğu bir dönemde batının bizi tedirgin eden nefret söyleminin bir an önce bitmesini ve ibadethane kundaklamalarının bir an önce son bulmalıdır” dedi.