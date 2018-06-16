Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel 17 Haziran Pazar Günü Kocaeli’ye geliyor. Özgür Özel, Kocaeli’deki programları kapsamında ilk olarak CHP Gebze İlçe Örgütü’nün saat 14.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge ardından CHP Derince İlçe Örgütü’nün Derince Yenikent Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge katılacak.
Bugün 14:48 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Özgür Özel Kocaeli’ye geliyor
CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel partinin Gebze ve Derince İlçe örgütlerinin düzenleyeceği mitinglere katılmak üzere Kocaeli’ye geliyor.
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Bugün 14:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz