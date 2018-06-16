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Selin Saye Böke de Kocaeli’ye geliyor

CHP Parti Meclisi Üyesi İzmir Milletvekili Selin Saye Böke 18 Haziran Pazartesi günü Kocaeli’ye geliyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İzmir Milletvkili Selin Saye Böke 18 Haziran Pazartesi Günü Kocaeli’ye geliyor. Selin Saye Böke Kocaeli programları kapsamında ilk olarak saat 12.30’da CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Böke ziyaretin ardından saat 14.00’da Kocaeli Ticaret Odası’nı, 15.30’da Kocaeli Tabip Odası’nı, 17.30’da Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. Böke Kocaeli programını 18.30’da Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde vereceği konferansında ardından sonlandıracak.

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