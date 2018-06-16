İYİ Parti'den kalabalık bayramlaşma

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı bayramın ikinci günü il binasında gerçekleşen programla bayramlaştı. Parti tarihinin ilk bayramlaşma programına ilgi yoğun oldu. Bayramlaşma programına İYİ Parti Başkanı Serdar Kaman, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, MDK üyesi ve milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

20 BİN KİŞİYİ BURAYA YIĞACAĞIZ

Bayramlaşma programında ilk olarak konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “İlk defa bayram kutluyoruz. Kısa bir zaman sonra ikinci bayramımızı kutlayacağız. Yoğun çalışma performansı gösterdik. Huzurlarınızda ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun çalışmalarımız seçimlere yansıyacaktır. Mitingimizde 20 bin kişiyi buraya yığacağız. Zaferin anahtarını Kocaeli’den açacağız” ifadelerinde bulundu.

8 TEMMUZ’DA İKİNCİ BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ

Ardından konuşan İYİ Parti MDK üyesi ve Kocaeli Milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, “Öncelikle hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. İl başkanımız ilk bayramımız olduğu için oldukça heyecanlı olsa gerek şunu düzeltmek istiyorum. Mitingimize en 20 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Kısa bir zaman sonra ikinci bayramımızı kutlayacağız. Evet 8 Temmuz’da ikinci bayramımızı kutlayacağız” ifadelerinde bulundu.

ÜLKEYİ İYİLER SARACAK

Son olarak konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, “7 aylık bir partiyle seçimlere gidiyoruz. Erken doğuma gitmemize sebep olan başımızdakiler faiz artıyor dolar yükseliyor korkusuyla bu duruma getirdiler. Ülkede hiç kim bunlara güvenmiyor. 24 Haziran’dan sonra bütün iyilik rüzgarı bu ülkenin üzerinde esecek. Parti daha 9 aylık bile olmamışken canla başla uğraşarak bizi seçime hazırlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran’dan sonra bu ülkeyi iyiler saracak” ifadelerinde bulundu.