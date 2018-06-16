Memur-Sen'liler bayramlaştı

Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde şube binasında bir araya gelerek üyeleriyle bayramlaştı. Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık’ın katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından üyelere bayram tatlısı ikram edildi.

BAYRAM EKSİLMEYEN BİR DUYGUDUR

Bayramlaşma programında konuşan Şahin Yaşlık, “Bütün olumsuz şartlara rağmen bayram, eksilmeyen, hep taze, diri kalan umutla, yarının daha iyi olacağı coşkusunu çoğaltarak yaşamak, yaygınlaştırmaktır. Bugün Suriye’den Filistin’e, Doğu Türkistan’dan Arakan’a kadar ümmet coğrafyasının, emperyalistlerin talan, yıkım ve katliamları ile perişan olmasına rağmen, Müslümanlar, imanlarının gereği olarak sabırla ve ısrarla hayata tutunmaktadır” ifadelerinde bulundu.

HERŞEYE RAĞMEN BAYRAMLAR UMUTTUR

Konuşmalarına devam eden Yaşlık, “Her şeye rağmen canlı kalan varoluş iradesi, hiçbir olumsuzluğun yenemediği iman seviyesi muhafaza edildiği sürece, her durumda bayramlar bir umuttur. Çünkü bayramlar, nefsimizden başlayan arınma ve direnme iradesinin gerçek anlamda zafer coşkusudur. Bu bayram, sembolik olarak bir ay, anlayış ve hayat tarzına dönüşmesi itibarıyla bir ömür, Rabbimizin rızası doğrultusunda nefsanî ve maddi birçok şeyden vazgeçebilenlerin hakkı, mükâfatıdır. Müslümanlar, külfetini çektikleri bir hayatın ülfeti ile ödüllendirilmişlerdir. Şeytanın tüm saldırılarına olgun ve onurluca göğüs gerenler, gerçek zaferi, yani gerçek bayramı hak edenlerdir” dedi.