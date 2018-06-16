Muhasebecilerde geleneksel tören

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) üyeleri Ramazan Bayramı’nın birinci gününde bir araya geldi. Oda binasında gerçekleştirilen buluşmada KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, başkan yardımcısı Cengiz Tosun, oda sekreteri Tülin Keçeci Güngör, yönetim kurulu üyelerinden Hamit Akbulut ve Veysel Çelik’in yanı sıra çok sayıda oda üyesi ve aileleri katılım gösterdi.
GÖKMEN’DEN KUTLAMA
KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Güzel bir Ramazan ayının ardından bayrama kavuştuk. Bayramlar birlik ve beraberliğin güçlendirildiği zamanlardır. KSMMMO ailesi olarak bugün yine bir aradayız. Bayramlaşma merasimimize katılan herkese teşekkür eder, oda üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kocaeli halkının bayramını kutlarım” ifadeleriyle herkesin bayramını kutladı. Evlerdeki bayram ziyaretlerini aratmayan lezzetlerin ikram edildiği merasim öğle saatlerinde son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz