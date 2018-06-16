Cedit’ten dönüşüm tepkisi!

Dernek olarak sessizliklerini bozduklarını dile getiren Yıldız, “Yerinde dönüştürme mi, yoksa yerinde söğüşleme mi? Dernek olarak biz bir anlam vermekte zorlandık. Derneğimiz kurulduğu günden itibaren İzmit Belediyesi’nin mahallemizde yapmayı planladığı kentsel dönüşüm sürecini izliyor, Belediyenin taahhüt ettiği ‘kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ sözünün ne derece samimi olduğunu görmek için bugüne kadar bekledik. Ben inşaat işleri ile uğraşıyorum, belediye başkanı Nevzat Doğan’a bir teklif sunuyorum. Kendisi sahibi olduğu herhangi bir evine daire karşılığı talibim. Mevcudu yıkıp yerine 15 adet ultra lüks daire yapacağım. Size eviniz karşılığında metrekaresi küçültülmüş 1 adet daire vereceğim ve 100 bin lira para talep edeceğim. Doğan’ın şöyle dediğini duyar gibiyim, ‘ne saçmalıyorsun be adam, böyle saçmalık mı olur? Sayın başkan, Cedit Mahallesi sakinleri sizin yapmış olduğunuz teklifte bu gibi şüphe içine girmiş bulunuyor” dedi.

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

Sayın başkan hak var, hakkaniyet var, vicdan var, daha ötesi hesap var. Söz konusu proje kapsamındaki muhitin gelir seviyesini sizlerin bizlerden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. Öyle ya dev projeyi hayata geçireceksiniz. Bunun alt yapısını en ince detayına kadar incelediğinizi var sayıyoruz. Sizce bu insanlar ellerinden alacağınız arsaların üzerine yapacağınız ultra lüks metrekareleri küçültülerek verilecek daireler için aradaki fark diye istediğiniz astronomik rakamları ödeyebilirler mi? Velev ki ödeyebilecekler neden ödesinler? Şöyle dediğinizi duyar gibiyim ‘ama maliyetler yüksek be adam’. Evet sayın başkan maliyetler yüksek çok iyi biliyorum. Şahsım ehli olduğum işimden dolayı projeleri görmemiş olsam da üç aşağı beş yukarı maliyetleri ve kar edilecek rakamları hesaplamaya muktedirim.

“KİMSE MEMNUN DEĞİL”

Bölge halkının yapılmak istenen çalışmadan mutlu olmadığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti: “Ayrıca göz göre göre mallarının ellerinden alınmasının ve üzerine bir de astronomik rakamlar ile borçlandırılmanın dayatması altında ne yapabiliriz ki üzüntüsü içerisindeler. Bu proje Başkan’ın hayali. Şöyle bir teklifimiz var, koordinasyon ve idarenin yine siz belediyenizin sorumluluğu altında aynı projeyi yapabilme yeterliliğine sahip müteahhit firmalar ile hak sahipleri adına derneğimiz pazarlık yapsın. İddia ediyoruz bu pazarlıklar neticesinde hiç borca girmeden daha fazla daire hak kazanacaklardır.”

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Süreçte kolay geçmeyeceğini ve gözyaşlı olacağını belirten Yıldız, “Bu sanki yerinde dönüştürme değil yerinde söğüşlemeye dönmüş gibi. Biz dernek olarak hak sahiplerinin yanında olmak adına doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Tabi ki son karar hak sahiplerinin kendilerindedir. Bu projeyi ve mahalle sakinlerinin çekincelerini Meclis’te gündeme getiren CHP Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’a teşekkür ediyoruz” dedi.