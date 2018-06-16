Vatan Partisi ve HEPAR’dan ortak bayramlaşma

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i destekleme kararı alan HEPAR İl Başkanlığı bayramlaşma programında Vatan Partisi İl Örgütü ile bir araya geldi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında konuşan Vatan Partisi İl Başkanı Salih Vedat Olguntürk “Birlik olursak güçlü ve bağımsız oluruz. Bütün Türk milletini Vatan Partisinde birleşmeye çağırıyor ve Ramazan bayramınızı tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu. HEPAR İl Başkanı Ahmet Tükenmez ise “ Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Önümüzde ki seçiminde ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTELİĞİMİZ BİZE ONUR VERDİ

Partililer tarafından hazırlanan baklava ve yiyeceklerin ikram edildiği bayramlaşma programında konuşan Vatan Partisi İl Başkanı Salih Vedat Olguntürk “İslam dünyasının kutsal ibadet ayı Ramazan’ın ardından Ramazan Bayramını idrak etmiş bulunuyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, aydınlık, mutlu yarınlar dilerim. Bu gün burada Hak ve Eşitlik Partili arkadaşlarımızla birlikteyiz. HEPAR İl Başkanı sayın Ahmet Tükenmez ve HEPAR üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Bu birliktelik bize büyük bir onur vermiştir” dedi.

ÖNCE VATAN DİYEN HERKESE ÖRNEK OLMALI

Sözlerine devam eden Olguntürk “Bildiğiniz üzere HEPAR kurucu ve onursal başkanı sayın Osman Pamukoğlu komutanımız önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Vatan Partisini desteklediklerini ve gerekçelerini açıklamıştır. Yıllarca PKK ile milletimiz için mücadele etmiş olan sayın Osman Pamukoğlu bu kararı ile bizi onurlandırmıştır. Parti tüzük ve programları aynı amaç ve doğrultuda olan iki partinin birlikte hareket etmesi “Önce Vatan” diyen Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten inanan bütün vatansever yurttaşlarımıza örnek olmalıdır. Birlik olursak güçlü ve bağımsız oluruz. Bütün Türk milletini Vatan Partisinde birleşmeye çağırıyor ve Ramazan bayramınızı tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu.