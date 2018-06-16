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Ayakları kesilen köpekle ilgili yeni gelişme: 1 kişi gözaltında!

Sakarya'da patileri kesilip ölen yavru köpekle ilgili, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi.

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Sakarya'da patileri kesilip ölen yavru köpekle ilgili, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor." dedi.

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