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Muharrem İnce: Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız

İstanbul'un Beykoz ilçesinde halkla buluşan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağını, milletvekili sayısını azaltacağını söyledi.

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İstanbul’da seçim çalışmalarını yürüten Muharrem İnce, kimsesiz çocukları 18 yaşından sonra devlet kadrosuna alacağını belirterek, ”Yılbaşına kadar bu sorunu da çözeceğim” dedi.

İnce'nin Beykoz mitinginden satırbaşları şu şekilde:

”O ARTIK SİZDEN BİRİ DEĞİL”

”Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağız. Mutlu, huzurlu bir Türkiye olacak. 16 yıldır millete yalan söylediler. Haram yediler mi? Haksızlık yaptılar mı? Sahte belge düzenlediler mi? Bunların hepsini yaptılar. Dinimize en büyük zararı bunlar verdi. Cumhurbaşkanı adayı saraylarda yaşayan adam olmayacak. Millet GDO’lu ürün yerken o saray bahçesinde beslenen bıldırcınların yumurtalarını yiyor. O artık sizden biri değil.”

”Beykoz’un imar, tapu sorunu var. Artık sizi unuttu. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı olan benim. Erdoğan artık beyaz Türk, saraylı. Senden biri değil. Senden biri olan benim. Bana ‘gariban’ diyor. Erdoğan’dan 5 ay önce milletvekili oldum. 16 yıl milletvekilliği yaptım. Ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?”

"TAPU VE İMAR SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

"Size söz veriyorum. 2019 yılbaşı gelmeden sizin tapu ve imar sorununuzu çözeceğim. ‘Ben gidersem batarız’ diyor. Sanki Cumhuriyet’i sen kurdun. Atatürk vefat etti Türkiye batmadı. İsmet Paşa vefat etti Türkiye batmadı. Özal, Demirel vefat etti Türkiye batmadı. ‘Kafanız basmaz’ diyor. İlkokul mezunu FETÖ bile seni kaldırdı, senin mi kafan basıyor? Yalova’dan geldim, Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçtim. 125 lira para ödedik. Demirel’in yaptığı köprüden geçeceğim akşam, orası bedava. Bayramdan sonra Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçiş 114 lira, Demirel’in yaptığı köprü 11 lira. Sen bu memleketi soyuyorsun."

”Cumhurbaşkanı olduğumda kimsesiz çocukları, 18 yaşını doldurduktan sonra devlet kadrosuna alacağım. Yılbaşı gelmeden bu sorunu da çözeceğim.”

"İSTANBUL'DA 5 MİLYON OLACAĞIZ"

"Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz. Referandumda ‘evet’ oyu vererek bunu siz yaptınız. Yazık, günah. Bu hatayı düzeltmemiz lazım. 600 milletvekili Türkiye’ye çoktur. Bugün İstanbul’da prova yapıyoruz. Maltepe’deki mitingin provasını yapıyoruz. Beş milyon olacağız. Maltepe mitingine kadar sizlerden bir şey istiyorum. Herkes 3 kişiyi ikna edecek."

Bugün 16:37 TSİ - Siyaset

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