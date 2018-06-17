Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) sonra Halkların Demokratik Partisi de (HDP) bugün saat 14.00’de İzmit Perşembe Pazarı’nda miting yapacak. Mitinge HDP eş Başkanı Sezai Temelli ve HDP İzmit Milletvekili Ertuğrul Kürkçü katılacak. Sanatçılar Koma Çiya ve Ozan Weysi de mitingde konser verecek. Öte yandan ise gece süren çalışmalarda partililer mitingin yapılacağı alanı bayraklar ile süsledi.
Bugün 09:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
HDP’nin Kocaeli mitingi bugün
Saadet Partisi, CHP ve AKP’den sonra HDP de bugün saat 14.00’de İzmit Perşembe Pazarı’nda miting yapacak.
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Bugün 09:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz