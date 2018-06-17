Efe Tur'un sahibi vefat etti

Kocaeli'nin tanınmış firmalarından biri olan Efe Tur’un sahibi Halit Bıçak (60) dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocaelispor’un da sponsoru olan Efe Tur firmasının sahibi, Nurten Hanım ile evli ve Serap, Zeynep, Büşra, Seval ve Esra isimli 5 kız babası olan Bıçak, daha önce de kalbi ile ilgili bir dizi operasyon geçirmişti. Kalp rahatsızlığı ilerleyen Bıçak maalesef ki daha fazla dayanamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

2015’in Temmuz ayında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile dünür olan Bıçak’ın cenazesi İhsaniye Merkez Camiinden bugün ikindi namazına müteakip kaldırılacak. Halit Bıçak 2012 senesinde Efe Tur’un tamamını satın almıştı. Kocaeli Gazetesi oalrak merhuma Allahtan Rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

2015 yılında Halit Bıçak'ın kızı Zeynep ile İbrahim Karaosmanoğlu'nun oğlu Harun Karaosmanoğlu dünya evine girmişti. Halit Bıçak ve İbrahim Karaosmanoğlu da böylece dünür olmuştu.