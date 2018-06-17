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Alikahya’ya 5 yıldızlı emekli evi

İzmit Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan emekli evlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

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Halen şehrin 10 ayrı noktasında bulunan 5 yıldızlı otel konforundaki bir emekli evi de Alikahya’da açıldı. Alikahya merkez mahallesindeki belediye hizmet binası içindeki emekli evinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyesi İbrahim Kılıç, belediye başkan yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, muhtarları, Ak Parti İzmit İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İZMİT BELEDİYESİ’NİN PROJESİ

Açılışta konuşan Başkan Doğan, Türkiye’de ilk defa Emekli Evi Projesi’ni İzmit Belediyesi olarak kendilerinin hayata geçirildiğini belirterek “başımızın tacı büyüklerimize güzel bir hizmeti sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. 5 yıldızlı otel konforundaki emekli evinde çay, kahve, internet, televizyon, masaj koltuğu satranç ve tavla gibi emeklilerin ihtiyacı olabilecek her şey mevcut. Millet olarak bin yıllardır birçok badireleri atlatıyorsa, bugünlere böyle güzel birlik beraberlik içerisinde geliyorsa bunun nedenlerinden biri de anaya, ataya sahip çıkmaktır. Binlerce emeklimizin yararlandığı emekli evlerimizin böyle bir anlamı da var.

İMF KAPILARINDA DİLENEN TÜRKİYE YOK

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Dün kim bir çivi çakmışsa hepsinden Allah razı olsun. Bizler de sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ülke olarak, şehir olarak dünde daha iyiyiz, yarlarda daha da iyi olacağız. Göreve geldiğimizde bu şehirde bir tane kapalı pazar yoktu. Şuanda 10. kapalı pazarı açıyoruz. Tramvayın Alikahya’ya gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Artık IMF kapılarında dilenen Türkiye yok. Hastanelerimiz tam donanımlı. Eskiden emeklilerimiz banka kuyruklarında çile çekiyorlardı. Bugün artık böyle mi. Emeklimizin ayağına kadar maaşı götürülüyor. Bakın şimdi ede emeklilerimize yılda iki defa biner lira ikramiye veriliyor.

GÖMLEĞİMİZİ ZOR KURTARDIK

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Bugün biri meydanlara çıkmış, Türkiye’ye yönetmek için oy istiyor. Önce sen partine seçil. Sana partini emanet etmiyorlar, ülkemizi mi emanet edeceğiz? Bir diğer hanımefendi de “biz gelirsek şöyle yapacağız, böyle yapacağız” diyor. 90’lı yıllarda bir ev, bir araba vereceğiz dediler. İktidar olduğunuz o dönem gömleğimizi zor kurtardık. Belediyeler maaş veremiyordu. Bu millet siz mi inanacak.

TÜRK MİLLETİ LİDERİNİ BULDU

Artık, kendi tankını, tüfeğini, uçağını, silahını yapan bir Türkiye var. Ülkemizdeki bu gelişmeden rahatsız oluyorlar. Türkiye düşmanları Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyor. Onlar birini istemiyorsa bizim onu başımızın üstünde taşımamız lazım. Onlar el etek öpen, IMF kapılarında dolanan bir Türkiye istiyor. O günler geçti. Türk milleti liderini buldu. Diğerleri laf, AK Parti ise hizmet yapar” dedi.

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