Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 19 Haziran Salı günü Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek miting ile vatandaşlarla bir araya gelecek.

DAVET ETTİ

CHP Darıca İlçe Başkanlığı’nda mitingin hazırlıkları devam ederken, İlçe Başkanı Yakup Törk, "24 Haziran seçimlerinin Türkiye için, demokrasi için, özgürlükler için, ekonominin düzelmesi için, Cumhuriyet kazanımlarının korunması için son şansımız olduğunu vatandaşımıza anlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında düzenleyeceğimiz mitingde Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu’yu Darıcamızda ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Demokrasi gönüllüsü tüm halkımız mitingimize davetlidir" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yoğun katılım olması beklenen miting için 19 Haziran 2018 Salı günü saat 17.00’de Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.