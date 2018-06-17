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Furkan Atabay son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

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Alınan bilgiye göre, 13 Haziran'da, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesine giderken Eskişehir'in İnönü ilçesinde, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Furkan Atabay (21), 4 gündür tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. 

IŞIK DA CEZANE TÖRENİNDE

Furkan Atabay için Körfez ilçesi Tütünçiftlik Tüpraş Site Camisi'nde ikindi namazının ardında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Atabay'ın ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.  Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, taziyeleri kabul eden baba Metin Atabay'a başsağlığı dileklerini iletti. Furkan Atabay'ın ağabeyi Enes Atabay kardeşinin tabutu önünde gözyaşı döktü.

KARTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Metin Atabay da "Hocamız sizden helallik istemesine rağmen helalilik vermeyen ya da gönülden vermeyen varsa benimle irtibata geçsin. Allah rızası için helallikleri ahirete bırakmayalım, burada görelim. Oğlumu ahirete inşallah üzerinde kul hakkı olmadan uğurlayalım." diye konuştu. Furkan Atabay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kartepe ilçesi Rahmiye'deki aile mezarlığına defnedildi.

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