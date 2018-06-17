Bilnet ve Bilgi Köprüsü’nden gerçek TYT ve AYT provası

Üniversiteye geçiş sınavlarında ilk yılında büyük bir başarıya imza atan Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu’nda geçtiğimiz yıl 150 öğrenciden 146’sı istediği bölümleri ilk tercihlerinde kazanmış, Türkiye sıralamasında birinci basamak sınavında ilk 100’de 5 öğrenci yer almıştı. Bu yıl değişen sınav sistemiyle birlikte hedeflerini yüksek tutmaya devam eden Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki TYT ile AYT’nin gerçeğimaratmayan tam provasını salı ve çarşamba günleri gerçekleştirecek.

BİLNET’TE İLK HEYECAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) uyguladığı bütün kuralların aynen geçerli olacağı sınavlar, İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 58 derslikli Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nde olacak. Bu sınav aynı zamanda Anaokulu’ndan Özel Fen Lisesi’ne kadar toplam 15 bin m2 kapalı alandan oluşan Bilnet Okulları’nın da ilk heyecanı olacak. Sınava 400 öğrenci katılırken, 35 öğretmen ve 20 yardımcı personel görev alacak. Yardımcı personellerin içinde sınav emniyetini sağlayacak güvenlik görevlileri de yer alacak.

GERÇEĞİNDEN FARKSIZ

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, sınav için özel soru kitapçıkları ile sınav giriş belgeleri de hazırladı. Bununla birlikte gerçekte olduğu gibi öğrencilere iki kurşun kalem, kalemtıraş, silgi, peçete ve şekerden oluşan bir set de sınavda verilecek. Öğrencilerin etiketi sökülmüş plastik su şişesi dışında cep telefonu, kent kart, bozuk para, anahtarlık gibi metal, plastik ve elektronik eşyaları sınav alanına sokmalarına izin verilmeyecek. Her öğrenci sınava girerken üst aramasından geçecek. Sınav başlangıç saatinden 15 dakika önce kapılar kapıtalacak. Geç kalan öğrenciler sınava alınmayacak. TYT sınavı salı günü (19 Haziran 2018) saat 10.15’te başlayıp, 12.30’da sona erecek. İlk sınavda 40 Türkçe, 20 Sosyal, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri’nden oluşan 120 soru sorulacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

Çarşamba günü gerçekleşecek AYT sınavı ise saat 10.15’te başlayıp, 13.15’te sona erecek. Bu sınavda 40 Türk Dili ve Edebiyatı+Sosyal-1, 40 Sosyal, 40 İleri Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru sorulacak. Her iki sınavda da soru türleri, sayısı ve süresi gerçeği ile bire bir aynı olacak. Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu Müdürü Zeynep Melda Müftüoğlu Yıldırım, “Öğrencilerimiz yıl boyunca 35 deneme sınavından geçti. Seviye olarak çok iyi bir noktadayız. Ancak bu sınavlar sürekli ders işledikleri bildikleri sınıflarda yapıldı. İlk kez gerçek bir okulda ve ÖSYM’nin kurallarının hepsinin geçerli olduğu bir sınava girecekler. Bu ortamda eksiklerimizin hepsini görüp, sınava tam anlamıyla hazırlanmış olacağız. Öğrencilerimiz bu sayede sınav heyecanını da yenmiş olacaklar” dedi. Sınavları Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz da takip edecek.