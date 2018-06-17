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5,5 TL'ye Kandıra plajlarına ulaşım 1 Temmuz'da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UlaşımPark Kandıra sahillerindeki plajlara ulaşım sağlayan hatları hizmete sokuyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için sefere koyduğu iki otobüs hattı bu yaz da tatilcileri sahillere taşıyacak. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’nin 800K ve 800C hatlı otobüsleri 1 Temmuz’da hizmete başlayacak.

1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci ve Kerpe gibi plajlarda yaz aylarında denize girecek Kocaelililere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar için her türlü imkânın sağlandığı sahillerde aileler gönül rahatlığı ile tatil yapıyorlar. Büyükşehir, UlaşımPark tatilcilerin sahillere ulaşımlarını kolaylaştırmak için otobüs seferleri başlatıyor. 800K ve 800C hatlı otobüsler Körfez ilçesinden yolcu almaya başlayarak her gün Kandıra sahillerine vatandaşları konforlu ve güvenli şekilde ulaştıracak. Seferler 1 Temmuz pazar günü başlayacak.

800-C KUMCAĞIZ, KEFKEN, CEBECİ

1 Temmuz Pazar günü sezonun ilk seferlerini yapacak Kandıra sahillerine ulaşımı sağlayacak hatlardan 800 C, Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergâhında çalışacak. Cumartesi ve Pazar günleri 07.00’da Körfez içesinden başlayan seferler saat başı yolcu alacak. Cebeci son duraktan ise 09.30’dan 23.30’a kadar seferler yine saat başı devam edecek. Körfez-Cebeci güzergâhında çalışacak 800 C hattı diğer günler ise iki saatte bir yolcu alacak. Hattın ücretleri ise tam 8, indirimli 6.5, öğrenci ise 5.5 TL olacak.

800-K KERPE’YE KADAR GİDİYOR

Ulaşım Park A.Ş’nin 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan 800 K hattı ise Körfez, Derince, İzmit, Kerpe güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek. Cumartesi ve Pazar günleri 07.30’da Körfez ilçesinden başlayan seferler 20:30’a kadar saat başı yolcu alacak. Kerpe son duraktan Körfez’e ise 09.30’dan 22.30’a kadar seferler yine saat başı yapılacak. 800 K hattındaki seferler Körfez’den hafta içi 08:30 dan 18:30’a kadar 2 saatte bir yapılırken, Kerpe’den 10:30 da başlayıp 20:30 a kadar iki saatte bir yolcu alacak. Hattın bilet ücretleri ise tam 7,indirimli 6 ve öğrenci 5 lira olacak.

SAHİL HATLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

800C / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KEFKEN - CEBECİ

 

800K / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KERPE

CUMARTESİ-PAZAR

HAFTA İÇİ

 

CUMARTESİ-PAZAR

HAFTA İÇİ

KÖRFEZ

CEBECİ

KÖRFEZ

CEBECİ

 

KÖRFEZ

KERPE

KÖRFEZ

KERPE

07:00

09:30

07:00

09:30

 

07:30

09:30

08:30

10:30

08:00

10:30

09:00

11:30

 

08:30

10:30

10:30

12:30

09:00

11:30

11:00

13:30

 

09:30

11:30

12:30

14:30

10:00

12:30

13:00

15:30

 

10:30

12:30

14:30

16:30

11:00

13:30

15:00

17:30

 

11:30

13:30

16:30

18:30

12:00

14:30

17:00

19:30

 

12:30

14:30

18:30

20:30

13:00

15:30

19:00

21:30

 

13:30

15:30

 

 

14:00

16:30

21:00

23:30

 

14:30

16:30

 

 

15:00

17:30

 

 

 

15:30

17:30

 

 

16:00

18:30

 

 

 

16:30

18:30

 

 

17:00

19:30

 

 

 

17:30

19:30

 

 

18:00

20:30

 

 

 

18:30

20:30

 

 

19:00

21:30

 

 

 

19:30

21:30

 

 

20:00

22:30

 

 

 

20:30

22:30

 

 

21:00

23:30

 

 

 

 

 

 

 

800K / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KERPE

 

800C / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KEFKEN - CEBECİ

ANA GİDİŞ DURAKLARI

 

ANA GİDİŞ DURAKLARI

KÖRFEZ BELEDİYESİ

 

KÖRFEZ BELEDİYESİ

TÜTÜNÇİFTLİK

 

TÜTÜNÇİFTLİK

95 EVLER

 

95 EVLER

60 EVLER D-100

 

60 EVLER D-100

44 EVLER

 

44 EVLER

DERİNCE GEÇİT

 

DERİNCE GEÇİT

ÇENESUYU

 

ÇENESUYU

SEKA DEVLET

 

SEKA DEVLET

YENİDOĞAN

 

YENİDOĞAN

ORDUEVİ

 

ORDUEVİ

HALKEVİ D-100

 

HALKEVİ D-100

TRAFİK ŞUBE D-100

 

TRAFİK ŞUBE D-100

42 EVLER D-100

 

42 EVLER D-100

KANDIRA SAPAĞI

 

KANDIRA SAPAĞI

YAHYA KAPTAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

 

YAHYA KAPTAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI

KANDIRA YOLU

 

KANDIRA YOLU

YAHYA KAPTAN - D605

 

YAHYA KAPTAN - D605

OTOGAR

 

OTOGAR

SOLAKLAR SAPAĞI

 

SOLAKLAR SAPAĞI

F TİPİ CEZAEVİ

 

F TİPİ CEZAEVİ

KANDIRA ÇEVRE YOLU

 

KANDIRA ÇEVRE YOLU

KERPE

 

KUMCAĞIZ

  

KEFKEN

  

CEBECİ

Bugün 10:31 TSİ - Gündem

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