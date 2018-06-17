Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için sefere koyduğu iki otobüs hattı bu yaz da tatilcileri sahillere taşıyacak. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’nin 800K ve 800C hatlı otobüsleri 1 Temmuz’da hizmete başlayacak.
1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci ve Kerpe gibi plajlarda yaz aylarında denize girecek Kocaelililere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar için her türlü imkânın sağlandığı sahillerde aileler gönül rahatlığı ile tatil yapıyorlar. Büyükşehir, UlaşımPark tatilcilerin sahillere ulaşımlarını kolaylaştırmak için otobüs seferleri başlatıyor. 800K ve 800C hatlı otobüsler Körfez ilçesinden yolcu almaya başlayarak her gün Kandıra sahillerine vatandaşları konforlu ve güvenli şekilde ulaştıracak. Seferler 1 Temmuz pazar günü başlayacak.
800-C KUMCAĞIZ, KEFKEN, CEBECİ
1 Temmuz Pazar günü sezonun ilk seferlerini yapacak Kandıra sahillerine ulaşımı sağlayacak hatlardan 800 C, Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergâhında çalışacak. Cumartesi ve Pazar günleri 07.00’da Körfez içesinden başlayan seferler saat başı yolcu alacak. Cebeci son duraktan ise 09.30’dan 23.30’a kadar seferler yine saat başı devam edecek. Körfez-Cebeci güzergâhında çalışacak 800 C hattı diğer günler ise iki saatte bir yolcu alacak. Hattın ücretleri ise tam 8, indirimli 6.5, öğrenci ise 5.5 TL olacak.
800-K KERPE’YE KADAR GİDİYOR
Ulaşım Park A.Ş’nin 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan 800 K hattı ise Körfez, Derince, İzmit, Kerpe güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek. Cumartesi ve Pazar günleri 07.30’da Körfez ilçesinden başlayan seferler 20:30’a kadar saat başı yolcu alacak. Kerpe son duraktan Körfez’e ise 09.30’dan 22.30’a kadar seferler yine saat başı yapılacak. 800 K hattındaki seferler Körfez’den hafta içi 08:30 dan 18:30’a kadar 2 saatte bir yapılırken, Kerpe’den 10:30 da başlayıp 20:30 a kadar iki saatte bir yolcu alacak. Hattın bilet ücretleri ise tam 7,indirimli 6 ve öğrenci 5 lira olacak.
SAHİL HATLARI ÇALIŞMA SAATLERİ
800C / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KEFKEN - CEBECİ
800K / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KERPE
CUMARTESİ-PAZAR
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ-PAZAR
HAFTA İÇİ
KÖRFEZ
CEBECİ
KÖRFEZ
CEBECİ
KÖRFEZ
KERPE
KÖRFEZ
KERPE
07:00
09:30
07:00
09:30
07:30
09:30
08:30
10:30
08:00
10:30
09:00
11:30
08:30
10:30
10:30
12:30
09:00
11:30
11:00
13:30
09:30
11:30
12:30
14:30
10:00
12:30
13:00
15:30
10:30
12:30
14:30
16:30
11:00
13:30
15:00
17:30
11:30
13:30
16:30
18:30
12:00
14:30
17:00
19:30
12:30
14:30
18:30
20:30
13:00
15:30
19:00
21:30
13:30
15:30
14:00
16:30
21:00
23:30
14:30
16:30
15:00
17:30
15:30
17:30
16:00
18:30
16:30
18:30
17:00
19:30
17:30
19:30
18:00
20:30
18:30
20:30
19:00
21:30
19:30
21:30
20:00
22:30
20:30
22:30
21:00
23:30
800K / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KERPE
800C / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KEFKEN - CEBECİ
ANA GİDİŞ DURAKLARI
ANA GİDİŞ DURAKLARI
KÖRFEZ BELEDİYESİ
KÖRFEZ BELEDİYESİ
TÜTÜNÇİFTLİK
TÜTÜNÇİFTLİK
95 EVLER
95 EVLER
60 EVLER D-100
60 EVLER D-100
44 EVLER
44 EVLER
DERİNCE GEÇİT
DERİNCE GEÇİT
ÇENESUYU
ÇENESUYU
SEKA DEVLET
SEKA DEVLET
YENİDOĞAN
YENİDOĞAN
ORDUEVİ
ORDUEVİ
HALKEVİ D-100
HALKEVİ D-100
TRAFİK ŞUBE D-100
TRAFİK ŞUBE D-100
42 EVLER D-100
42 EVLER D-100
KANDIRA SAPAĞI
KANDIRA SAPAĞI
YAHYA KAPTAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
YAHYA KAPTAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
KANDIRA YOLU
KANDIRA YOLU
YAHYA KAPTAN - D605
YAHYA KAPTAN - D605
OTOGAR
OTOGAR
SOLAKLAR SAPAĞI
SOLAKLAR SAPAĞI
F TİPİ CEZAEVİ
F TİPİ CEZAEVİ
KANDIRA ÇEVRE YOLU
KANDIRA ÇEVRE YOLU
KERPE
KUMCAĞIZ
KEFKEN
CEBECİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz