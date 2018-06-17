Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için sefere koyduğu iki otobüs hattı bu yaz da tatilcileri sahillere taşıyacak. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’nin 800K ve 800C hatlı otobüsleri 1 Temmuz’da hizmete başlayacak.

1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı Kandıra Cebeci ve Kerpe gibi plajlarda yaz aylarında denize girecek Kocaelililere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar için her türlü imkânın sağlandığı sahillerde aileler gönül rahatlığı ile tatil yapıyorlar. Büyükşehir, UlaşımPark tatilcilerin sahillere ulaşımlarını kolaylaştırmak için otobüs seferleri başlatıyor. 800K ve 800C hatlı otobüsler Körfez ilçesinden yolcu almaya başlayarak her gün Kandıra sahillerine vatandaşları konforlu ve güvenli şekilde ulaştıracak. Seferler 1 Temmuz pazar günü başlayacak.

800-C KUMCAĞIZ, KEFKEN, CEBECİ

1 Temmuz Pazar günü sezonun ilk seferlerini yapacak Kandıra sahillerine ulaşımı sağlayacak hatlardan 800 C, Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergâhında çalışacak. Cumartesi ve Pazar günleri 07.00’da Körfez içesinden başlayan seferler saat başı yolcu alacak. Cebeci son duraktan ise 09.30’dan 23.30’a kadar seferler yine saat başı devam edecek. Körfez-Cebeci güzergâhında çalışacak 800 C hattı diğer günler ise iki saatte bir yolcu alacak. Hattın ücretleri ise tam 8, indirimli 6.5, öğrenci ise 5.5 TL olacak.

800-K KERPE’YE KADAR GİDİYOR

Ulaşım Park A.Ş’nin 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan 800 K hattı ise Körfez, Derince, İzmit, Kerpe güzergâhında vatandaşlara hizmet verecek. Cumartesi ve Pazar günleri 07.30’da Körfez ilçesinden başlayan seferler 20:30’a kadar saat başı yolcu alacak. Kerpe son duraktan Körfez’e ise 09.30’dan 22.30’a kadar seferler yine saat başı yapılacak. 800 K hattındaki seferler Körfez’den hafta içi 08:30 dan 18:30’a kadar 2 saatte bir yapılırken, Kerpe’den 10:30 da başlayıp 20:30 a kadar iki saatte bir yolcu alacak. Hattın bilet ücretleri ise tam 7,indirimli 6 ve öğrenci 5 lira olacak.

SAHİL HATLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 800C / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KEFKEN - CEBECİ 800K / KÖRFEZ - DERİNCE - İZMİT - KERPE CUMARTESİ-PAZAR HAFTA İÇİ CUMARTESİ-PAZAR HAFTA İÇİ KÖRFEZ CEBECİ KÖRFEZ CEBECİ KÖRFEZ KERPE KÖRFEZ KERPE 07:00 09:30 07:00 09:30 07:30 09:30 08:30 10:30 08:00 10:30 09:00 11:30 08:30 10:30 10:30 12:30 09:00 11:30 11:00 13:30 09:30 11:30 12:30 14:30 10:00 12:30 13:00 15:30 10:30 12:30 14:30 16:30 11:00 13:30 15:00 17:30 11:30 13:30 16:30 18:30 12:00 14:30 17:00 19:30 12:30 14:30 18:30 20:30 13:00 15:30 19:00 21:30 13:30 15:30 14:00 16:30 21:00 23:30 14:30 16:30 15:00 17:30 15:30 17:30 16:00 18:30 16:30 18:30 17:00 19:30 17:30 19:30 18:00 20:30 18:30 20:30 19:00 21:30 19:30 21:30 20:00 22:30 20:30 22:30 21:00 23:30