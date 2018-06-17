Akşener, hemşehrilerine mesaj gönderdi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in 19 Haziran Salı günü saat 17:00’da gerçekleştireceği miting öncesi İYİ Parti İl Başkanlığı basın mensupları ile Kahve Diyarı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İYİ Parti GİK üyesi ve Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen, Kocaeli Milletvekili adayı Fuat Berna, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Programda Akşener’in Kocaeli halkına mesajı okunurken Akşener verdiği mesaj Kocaeli halkına hemşerilerine güvendiğini ifade etti.

KRİZ ORTAMI SÖZ KONUSU

Toplantıda ilk olarak konuşan İl Başkanı Serdar Kaman, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Meral Akşener’in 19 Haziran’da saat 17.00’de gerçekleştireceği miting öncesi gönderdiği mesajını sizlerle paylaşmak ve kaynaşmak amacıyla kahvaltılı programda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Elinizdeki mesajda Kocaeli’nin sorunları ele alındığı görülüyor. Bugün geldiğimiz noktada yine bir kriz ortamı söz konusu. Başarılı bir iktidar dönemi geçirdiklerini belirtiyorlar ama sıfıra sıfır elde var sıfır. Vaat ettikleri projelerin 5 yılda bitmesi gerekirken 10 yılda yarısından azını gerçekleştirdiklerini tespit etmiş bulunduk” dedi.

CUKKA İTTİFAKI KAYBEDECEK

Devamında var olan iktidarın bıkmış usanmış olduğunu ifade eden Kaman, “Takati kalmamıştır. Bizler seçim çalışmalarımızı sürdürürken onlar ortalıkta görünmemeyi tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun şundan eminim ki Millet İttifakı mecliste çoğunluğu sağlayacaktır. Kendilerini Cumhur İttifakı diye tanıtan bizimse cukka ittifakı diye bahsettiğimiz ittifak grubu kaybedecek” açıklamalarında bulundu.

3 VEKİLİ RAHAT ÇIKARABİLİRİZ

Ardından konuşan İYİ Parti GİK üyesi ve Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen, “13 vekil bu kampanya başladığından beri 12 ilçede dönüşümlü olarak elini taşın altına koydu. Bizim birinci amacımız sayın genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapabilmek. İkinci amacımız meclise girebilmek” dedi. Türkşen, Kocaeli’de 3 vekili rahat çıkarabileceklerini belirtirken 4’üncüyü de zorlayacaklarını söyledi. Daha sonra söz alan Milletvekili Adayı Fuat Berna, “Hiçbir zaman umutsuz değiliz. Beraber başaracağız. Çok fazla ayrıştırılmış ülkeden daha birleştirilmiş bir ülkeye dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu. Toplantının sonunda vekil adayları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KOCAELİ GÖNLÜMDE AYRI BİR YERE SAHİP

Yapılan konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Kocaeli halkına mesajı okundu. Memleketi olan Kocaeli’nin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Akşener, “Kocaeli’de olacağım için son derece mutluyum. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan, doğal ve tarihi güzelliklere sahip memleketimin sorunlarını çözmek için geliyoruz. 16 yıldır hem yerelde hem genelde iktidar olan AKP, bakanlık düzeyinde bile temsil edilmesine rağmen Kocaeli’nin tek bir sorununu çözemedi. Sanayiden, çevreye, kentleşmeden sosyal hayata kadar yüzlerce sorunu olan hemşerilerimin 24 Haziran’da en doğru kararı vereceğinden ve beni yalnız bırakmayacağından hiç şüphem yok” dedi.

SANAYİDE GELİŞEN TEKNOLOJİ İZLENECEK

Sanayinin başkenti, ekonominin kalbi olan Kocaeli’de önceliklerinin çevreye duyarlı ve katma değer yaratan sanayi yatırımları olduğunu belirten Akşener, “Ülkemizdeki ekonomik istikrarsızlık ve dış ilişkilerdeki gerilim sanayi kuruluşlarına adeta balta vurdu. Küresel devlerle yarışmak sanayi alanında sürekli yeni teknolojileri takip etmekle, teknoloji altyapılarını geliştirmekle olur. Ancak son yıllarda Kocaeli’de istihdam sağlayan dev kuruluşların bile küçülmeye gittiğini biliyorum. Kocaeli, İYİ Parti iktidar olduğunda başlatacağımız teknoloji ve sanayi hamlesinden en çok yararlanacak illerin başında olacaktır. Gelişen teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji üreten bir ülke olmak için AR-GE çalışmalarına hız verecek, devlet olarak destekleyeceğiz. Kocaeli’nin sanayi ve insan kaynağı gücüyle kısa sürede dünya pazarlarında daha güçlü yer alacağız.”

KOCAELİ’NİN ÜSTÜNDEKİ ZEHİRLİ HAVAYI YOK EDECEĞİZ

Türkiye’nin yeniden ayağa kalması için sanayi yatırımları yapılırken insan sağlığı ve çevre duyarlılığının önde tutulacağını da ifade eden Akşener, “Hızlı göç ve çarpık sanayileşme sonucunda özellikle Dilovası’nın artık kanser ovası olarak adlandırılmasına çok üzülüyorum. Kanser ve astım vakalarının artmasını da doğanın kirletilmesini de yakından takip ediyorum. İYİ Parti seçim beyannamemizde de açıkladığım gibi, çevre ve doğa konulu tüm sivil toplum kuruluşları yönetim ortağımız olacak. Havamıza, denizimize, toprağımıza, ağacımıza sahip çıkacağız. Kocaelili hemşerilerime söz veriyorum; zehir saçan tüm firmalar mercek altına alınacak, yeni arıtma tesisleri kurulacak, denetimler ve caydırıcı cezalar artacak. Kocaeli Üniversitesi ve çevre konulu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Kocaeli’nin üstündeki zehirli havayı yok edeceğiz.”

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK TURİZM CANLANACAK

Akşener mesajına şöyle devam etti; “Kocaeli’nin acil çözüm bekleyen bir diğer sorunu olan trafik, maalesef 16 yıllık AKP iktidarında bir arpa boyu yol almamıştır. Önemli geçiş güzergahında yer alan Kocaeli’nin hem bağlantı yollarının hem de şehir içi trafiğinin Arap saçına döndüğünü biliyorum. Yaptıkları battı çıktılar ilk yağmurda sel altında kaldı, tramvay projesi yüzlerce esnafı mağdur etti. Söz verdikleri gibi ne SEKARAY’ı yaptılar ne metroyu ne de Monorayı. İYİ Parti iktidarıyla Kocaeli’nin trafik sorununu kökten çözeceğiz. AKP’nin yap boza çevirdiği trafik, hazırladığımız ulaşım master planıyla kent estetiğine zarar vermeden Kocaeli’ye yakışır şekilde hızla uygulanacak. Geri planda bırakılan tarihi ve doğal güzellikleri de turizm organizasyonlarıyla dünyaya tanıtılacak. Kocaeli aynı zamanda bir turizm kenti olarak da anılacak. ”

METRO YAPILACAK, HAAVALANI AKTİF KULLANILACAK

AKP’nin 16 yıldır Kocaelililere söz verdiği metro projesinin İYİ Parti iktidarıyla gerçekleşeceğini de ifade eden Akşener, Cengiz Topel Havaalanı’nın da mutlaka geliştirilerek daha aktif kullanılacağını söyledi. Akşener, “Bir kentin gelişmişliğini gösteren yegane unsur ulaşımdır. Kocaeli gibi ülke ekonomisine en çok katkı veren bir ilin hala etkin kullanılan havaalanı yok. Kocaelili hemşerilerim hiç merak etmesin, memleketimi kötü yöneten bu iktidara metronun sadece tabela koymakla olmadığını göstereceğiz. Kocaeli modern ve gelişmiş ulaşım araçlarına İYİ Parti ile kavuşacak.”

DEPREMİ HATIRLATIP UYARDI

Kocaeli’deki imar ve kentleşme sorununa değinerek AKP iktidarın 1999 yılında yaşanan büyük acıyı unuttuğunu hatırlatan Akşener, “Kentsel dönüşümü ranta çevirdikleri için hem insanların evlerini ucuza alıp lüks daireler yaptılar hem de şehir merkezlerinde nefes alacak yer bırakmadılar. 1999 yılında yaşadığımız büyük felaketi unutan yöneticiler, deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’de TOKİ adıyla yandaşlarının çok katlı bina yapmasına izin verdiler. 19 yıl geçse de acıları hala yüreğimizde olan deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, iktidar olduğumuzda güvenle oturulacak sağlıklı bir kentsel dönüşümü başlatacağımızın teminatını veriyorum.”

ÖĞRENCİLERİN GÖZLERİNDEN ÖPERİM

Mesajına gençlere değinerek son veren Akşener, “Kocaeli maalesef 90 bin öğrencisi olan üniversiteyle bütünleşemedi. Önceliğimiz öğrencilerin cemaat adı altında hiçbir illegal oluşuma muhtaç kalmadan devletin temiz ve güvenilir yurtlarında kalmasını sağlamaktır. Bunun için üniversitelerimizin kapasiteleri göz önüne alınarak yeni devlet yurtları açacak, aynı zamanda kentle bütünleşmeleri için sosyo-kültürel alanlar yaratacağız. Hepsinin mezun olduktan sonra işsiz kalma korkusu yaşadığını biliyorum. Ama biz gençlerimize söz verdik. Başlatacağımız kalkınma hareketiyle herkesin işi, aşı olacak. Üniversite mezunu gençlerimize iş bulana kadar vatandaşlık maaşı vereceğiz. Büyük bir onurla görev yaptığım Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrencileri gözlerinden öpüyor, 24 Haziran’da en doğru kararı vereceklerine gönülden inanıyorum.”