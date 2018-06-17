Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 39 ölü, 156 yaralı

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.
ARİFE GÜNÜ 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde’de ikişer; Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş´ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ: 8 ÖLÜ, 77 YARALI
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul´da 3, Adana ve Çorum´da 2´şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir´de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ: 9 ÖLÜ, 9 YARALI
Bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü ise saat 16.00´ya kadar Konya, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Tekirdağ, Ankara ve Karabük olmak üzere 7 kaza meydana geldi. Bu kazalarda da 9 yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Böylece, Arife gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen 51 ayrı kazada, 39 kişi öldü, 156 kişi de yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz