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Bugün 11:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:31 TSİ )

Çayırova G.B. 2.Başkanı Muzaffer Çetin’in haklı isyanı: Öz yurdumuzda garibiz!

Çayırova’da kendi yağıyla kulüplerin başında gelen Çayırova Gençlerbirliği’nin 2.Başkanı Muzaffer Çetin, sezonun değerlendirmesini yaptığı yazılı basın açıklamasında ilgisizlikten yakındı. ‘Para değil, destek istiyoruz’ diyen Çetin’in isyanı dikkat çekti

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Çetin’in yazılı açıklaması şöyle: 2017-2018 sezonuna eksiklikler ile başladık. Eksikliklerin çok olmasına rağmen, hizmet aşkı ile gençlerimize değer katmaya çalıştık. 200 gençle liglerde mücadele ettik. 2017-2018 sezonunda U11-U12-U13-U15-U16-U17 ve A takım olmak üzere 7 birimde liglere katılma başarısı sağladık. 180-200 arası gence değer kattık.

U14 VE U19’A İMKÂNSIZLIKLAR SEBEBİ İLE LİGE GİREMEDİK

U14 ve U19 kategorilerinde liglerine imkânsızlıklar sebebiyle katılamadık. Lige giremediğimiz U14 takımında 25 civarında gencimiz vardı. Maalesef bu gençleri liglere katamayarak, sokağa salmış olduk. Lige katamadığımız bu takım aslında bir önceki sezon Kocaeli Play-Off’larına katılmıştı. Yine lige katamadığımız U19 futbol takımında, 20 sporcumuz vardı. Maalesef antrenör eksiğimiz sebebi ile lige giremedik.

ŞEKERPINAR STADI NİYE KAPALI?

Bir önceki yıl -Şekerpınar Stadı kapalı. Yeterli antrenman yapamıyoruz- diye çalmadık kapı bırakmadık. Çayırova Belediyesi’nden Başbakan Yardımcımız Fikri Işık Bey’e kadar Şekerpınar Stadı’nın kapalı olduğunu defalarca ilettik. Maalesef hiçbir çözüm bulunamadı. Hafta içi sporcular akşam 19.00’a kadar okulda oluyorlar. Hafta sonu maçlar harici saatlerde antrenman yapmak istiyoruz. Ama defalarca yok cevabını aldık.  Biz bu konuyu hangi sporsevere anlatsak -Yok artık.  Böyle bir şey olamaz- diyorlar. Ama maalesef oluyor, stat kapalı.

SPOR MALZEMELERİ YETERSİZ…

200’e yakın sporcumuzun yıllık 15 bin lira civarında malzeme gideri var. Maalesef biz bu spor malzemelerin tedarikini yapmakta zorlanıyoruz. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, -Çocuklarımızı kötülüklerden alıkoymak için spora yönlendirelim- diyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu beyi dinliyorum; -Her mahalleye spor kulübü açılmalı. Çocuklarımızı spora yönlendirelim ve bu sayede çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyalım- diyor. Ama bu düşünceler yerelde ses bulmuyor.

AMACIMIZ BELLİ…

Çayırova gençliğine spor yaptırarak kötülüklerden uzak tutmak istiyoruz. Spor sayesinde gençlerimize değer katmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonunda kaliteli ahlaklı başarılı gençler yetiştirerek ülke kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bunları yapabilmek için sadece yıl içinde karşılaştığımız eksiklerin giderilmesini istiyoruz.

Bugün 11:29 TSİ - Spor

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