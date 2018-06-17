Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları dolup taştı. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilcilerin yoğun akınına uğrayan plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle bölgedeki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Uzun yıllardır tatil yapmak için Kandıra sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Keskin, "Kandıra'daki plajların hepsi birbirinden güzel. Tatil fırsatı bulduğumuzda ailece hep buraya geliyoruz. Bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor ama sevdiğimiz için bizi bu yoğunluk rahatsız etmiyor." dedi.
Bugün 11:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Bayramda plajlar doldu taştı!
Ramazan Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kandıra sahilleri dolup taştı. Tatilciler yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz