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Bugün 11:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Kara: Ver ver bir yere kadar!

Süper Amatör Lig takımlarından Değirmenderespor’da Kulüp Başkanı Severcan Kara, son kez yatırım yaptıklarını belirtti.

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Yeşil Siyahlı kulübün başkanı Severcan Kara, sezon öncesi çalışmalara erken başlamak istediklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Bu sezon takımımızın başına kentin önemli teknik adamlarından, bize de hiçbir zaman uzak olmamış sevgili Naci Keleş hocamızı getirdik. O’nun bilgi birikimine çok inanıyor ve güveniyoruz. Naci hocamızın isteği doğrultusunda transferlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sanıyorum ki sezon öncesi en aktif kulüp biziz. Bir an önce kadromuzu kurup hazırlıklarımıza başlamak ve Değirmendere’yi en iyi şekilde temsil etmek için kolları sıvadık.

HAVANDA SU DÖVÜYORUZ

Bu sezon da ciddi bir takım kuruyoruz. Ama bu son! Çünkü ben de arkadaşlarım da çok yıprandık. Bu sezon oldu oldu, olmadı, önümüzdeki yıl sadece gençlerle mücadele edeceğiz. Çünkü amatörde ver ver ver bir yere kadar. Bir yıl çok ciddi rakamlar harcayan kulüpler ertesi sezon lige giremiyor. Biz bu endişede değiliz ama havanda su dövmenin de bir anlamı yok. Önemli olan dostluklarımızı kaybetmeyelim, amatör futbola katkı sunalım. Değirmenderespor olarak bu duygumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Bugün 11:40 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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