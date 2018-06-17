Zafer Durmaz: Ezber bozacağız

22 Haziran Cuma günü çekilecek kura öncesi açıklama yapan İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz “Bu organizasyon için çok ciddi bir hazırlık yaptık. Turnuvamız Alikahya’daki Zafer Halı Saha’da düzenlenecek. İl dışından da organizasyonda yer alacak olan kulüplerimiz var. Ezber bozacağız ve şehrimize yakışır bir turnuva düzenleyeceğiz” dedi. Turnuvaya katılmak isteyen kulüp yetkilileri 0 533 549 12 19 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

GENÇLİK TURNUVASI’NA KATILMASI KESİNLEŞEN KULÜPLER

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ

KOCAELİ GENÇSPOR

YENİŞEHİRSPOR

GÜNEŞSPOR

KÖRFEZ GENÇLERBİLİĞİ

YEŞİLOVA

İZMİT BELEDİYESPOR

TRABZONSPOR FUTBOL OKULU

SAKARYASPOR

ÜSKÜDAR SALACAKSPOR