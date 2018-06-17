Zafer Durmaz: Ezber bozacağız

22 Haziran Cuma günü çekilecek kura öncesi açıklama yapan İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz “Bu organizasyon için çok ciddi bir hazırlık yaptık. Turnuvamız Alikahya’daki Zafer Halı Saha’da düzenlenecek. İl dışından da organizasyonda yer alacak olan kulüplerimiz var. Ezber bozacağız ve şehrimize yakışır bir turnuva düzenleyeceğiz” dedi. Turnuvaya katılmak isteyen kulüp yetkilileri 0 533 549 12 19 numaralı telefondan bilgi alabilirler.
GENÇLİK TURNUVASI’NA KATILMASI KESİNLEŞEN KULÜPLER
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ
KOCAELİ GENÇSPOR
YENİŞEHİRSPOR
GÜNEŞSPOR
KÖRFEZ GENÇLERBİLİĞİ
YEŞİLOVA
İZMİT BELEDİYESPOR
TRABZONSPOR FUTBOL OKULU
SAKARYASPOR
ÜSKÜDAR SALACAKSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz