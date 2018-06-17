Milli sporcudan Yetişken’e tebrik

Eski Milli sürat pateni sporcularından Serdar İltir ve Erzurum Sürat Pateni Kulübü Büyük Okyanus Spor Kulüp Başkanı Eren İltir, Yetişken’in hem bayramını, hem de yeni görevini kutladı. Bayram ziyaretinde konu sürat pateniydi ve ortaya güzel projeler çıktı. Yetişken yakın zamanda projeler üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirterek Serdar ve Eren İltir kardeşlere ziyaretinden ötürü teşekkür etti.