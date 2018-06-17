Eski Milli sürat pateni sporcularından Serdar İltir ve Erzurum Sürat Pateni Kulübü Büyük Okyanus Spor Kulüp Başkanı Eren İltir, Yetişken’in hem bayramını, hem de yeni görevini kutladı. Bayram ziyaretinde konu sürat pateniydi ve ortaya güzel projeler çıktı. Yetişken yakın zamanda projeler üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirterek Serdar ve Eren İltir kardeşlere ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
Bugün 11:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:43 TSİ )
Milli sporcudan Yetişken’e tebrik
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken’e tebrik yağıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz