Eşi ve çocukları akşam gezintisi sırasında oturdukları bir kafede, Gürsucu’ya tatlı bir sürpriz yaparak, aile reisinin doğum gününü kutladı. 38 yaşına giren Mahir Gürsucu’nun yeni yaşını tebrik ediyoruz.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
İyi ki doğdun Maaaahiiiir!
İlimizin eski kalecilerinden, halen saha komiserliği yapan Mahir Gürsucu’ya doğum günü sürprizi yapıldı.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz