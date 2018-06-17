İyi ki doğdun Maaaahiiiir!

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Eşi ve çocukları akşam gezintisi sırasında oturdukları bir kafede, Gürsucu’ya tatlı bir sürpriz yaparak, aile reisinin doğum gününü kutladı. 38 yaşına giren Mahir Gürsucu’nun yeni yaşını tebrik ediyoruz.