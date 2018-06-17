Kaldı 1 hafta!

İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan, futbol oynadığı yıllarda sayısız takım ile şampiyonluk yaşayan Harun Kayraldağ ile Gülay hanımın düğünü 23 Haziran’da gerçekleşecek. Önümüzdeki cumartesi günkü tören öncesi ikili hayli heyecanlı. Harun ve Gülay çifti tüm dostlarını düğününe davet ediyor.