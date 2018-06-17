İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan, futbol oynadığı yıllarda sayısız takım ile şampiyonluk yaşayan Harun Kayraldağ ile Gülay hanımın düğünü 23 Haziran’da gerçekleşecek. Önümüzdeki cumartesi günkü tören öncesi ikili hayli heyecanlı. Harun ve Gülay çifti tüm dostlarını düğününe davet ediyor.
Bugün 11:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Kaldı 1 hafta!
İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan, futbol oynadığı yıllarda sayısız takım ile şampiyonluk yaşayan Harun Kayraldağ ile Gülay hanımın düğünü 23 Haziran’da gerçekleşecek.
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Bugün 11:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz