Kim tutar Junior kadir Erbay’ı ?

Başiskeleli Kadir Erbay, maddi imkansızlıklar nedeniyle motosiklet sporunu zirvede bırakırken, babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Junior Kadir Erbay, pistleri ağlatıyor. Genç sporcu, birçok şampiyonluk kazanırken, bayramda da adeta çifte bayram sevinci yaşattı. Romanya’da yapılan Balkan Pist Şampiyonası 5. Ayak yarışında, süper bir yarış çıkararak birinci olan Kadir, dün gazetemiz baskıya girerken 6. Ayak yarışı için piste çıkıyordu.