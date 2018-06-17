Başiskeleli Kadir Erbay, maddi imkansızlıklar nedeniyle motosiklet sporunu zirvede bırakırken, babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Junior Kadir Erbay, pistleri ağlatıyor. Genç sporcu, birçok şampiyonluk kazanırken, bayramda da adeta çifte bayram sevinci yaşattı. Romanya’da yapılan Balkan Pist Şampiyonası 5. Ayak yarışında, süper bir yarış çıkararak birinci olan Kadir, dün gazetemiz baskıya girerken 6. Ayak yarışı için piste çıkıyordu.
Bugün 12:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Kim tutar Junior kadir Erbay’ı ?
Babasıyla aynı adı taşyıyan ve onun gibi motosikletçi olan Kadir Erbay, Romanya’da şampiyon oldu
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:06 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz