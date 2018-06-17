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O Dünya Kupası buraya ge-le-cek!

Kızlar yarın topbaşı yapıyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a verilen söz tutulacak…

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Şampiyonluk koleksiyonu yapan rekortmen kadın futbolcularımız, bu hafta içerisinde çalışmalarına yeniden başlıyor. Durup, dinlenmek yok. Cumhurbaşkanı’na verilen Dünya Şampiyonluğu sözü tutulacak.

CEHENNEM SICAKLARINDA ÇALIŞACAKLAR…

Bir çok erkek sporcu, Temmuz sonu ya da Ağustos baylarını beklerken, kadın futbolcular, hemen bu hafta içerisinde çalışmalara başlıyor. Cehennem sıcaklarının daha da artacağı bu günlerde tatil yapmaksızın çalışmalara start verecek ekibimiz, futsalda geçen sezon gelen Dünya İkinciliği’nden sonra futbolda da, futsalda da, 2018-2019 sezonunda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarını hedefliyor. Külliye’deki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Dünya ikinciliği kupasını teslim eden kadın futsalcılarımız, “Dünya şampiyonluğunu da getireceğiz” diyerek söz verirken, Erdoğan da “Her türlü desteği bizzat ben yapacağım. Garantiniz benim. Siz başarın, ben destekleyeceğim” dedi.

ÇALIŞMALAR İZMİT VE GEBZE’DE…

Yeni sezon öncesinde görüşlerini bizimle paylaşan, rekortmen teknik adam Hasan Alemdaroğlu, “Bir an önce kolları sıvamalıyız. Bir sezon içerisinde birçok maç oynuyoruz. Unun için dirençli olmalıyız. Kızlarımızı bu yönde çalışmalara yönlendiriyoruz. Futsal ve futbol çalışmalarımız iç içe sürüyor. Futbol okullarımız da aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Halen çalışmalarımız İzmit Yahyakaptan ve Gebze’de de devam ediyor. Yoğun tempoya hazırlıklı olmalıyız. Kocaeli Bayan Futbol takımımız da yeni sezonda 2.Lig’de mücadele edecek. Hedefimiz tabii ki yine şampiyonluk ve 1.Lig olacak” dedi.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

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