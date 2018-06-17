Aydın: Herkes her şeyi konuşacak

Bayramlaşma törenine olan ilginin izdiham derecesine ulaşmasıyla bu yıl hayli mutlu olan KASKF Genel Başkanı Murat Aydın “Amatörlerimizle çok geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapıyoruz” dedi.

HERKESİ KONUŞTURACAĞIZ…

4 dönemdir KASKF Genel Başkanlığı görevini sürdüren Murat Aydın, gelecek yıl 5.dönem için yeniden adaylığa hazırlanırken, her zamanki gibi, adaylığını kendisinin açıklamayacağını, kanaat önderlerinin karar vereceğini dile getirdi. Murat Aydın, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili olarak, amatörlerle geniş çaplı bir toplantı yapacağını dile getirirken “Bu organizasyon da çok ses getirecek. İftar yemeğimizde ve bayramlaşmamızdaki ilgiyi herkes gördü. Bunlar bize şevk veriyor. Amatörlerimiz kenetlenmiş durumda bulunuyor. Şimdi herkesin konuşma zamanıdır. Herkes konuşabilsin diye çok geniş bir toplantı yapıp, herkese söz vereceğiz. Herkes her şeyi, korkmadan, çekinmeden söyleyecek ki hepimiz doğruyu bulalım” dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR…

Büyük bir salonda gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için başkan Aydın, bizzat kendisi özel bir çalışma yapıyor. Toplantı, Antalya’daki başkanlar kurulu gibi çok geniş kapsamlı bir toplantı olacak. 460 kulübün en az bir temsilcisinin mutlaka toplantıyla katılımı sağlanacak. Bu toplantıda fikir alış verişi yapılırken, sezon içerindeki yaşanan aksaklıklar konusunda da uyarılarda bulunulacak. “Kentimizin en çok üyesi olan sivil toplum kuruluşuyuz” diyen Murat alın, yaklaşık bir milyon kişiye hitap ettiklerini dile getirmiş, gazetemizde yayınlanan röportajı hayli reyting almıştı.