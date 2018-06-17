Yenidoğan Serdar Spor’un antrenörü, Beşiktaşlı eski futbolcu Abdullah Hün, çocuklarına övgüler yağdırdı. U11 Ligi’nde mücadele eden takımımın, bir esik oyuncularına rağmen İlimtepe ile berabere kalmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: Rakipten bir eksik oynamamıza, havanın sıcaklığına, bir sürü olumsuzluklara rağmen, son dakikada yediğimiz golle İlimtepespor’la berabere kaldık. Gerçekten oynanan oyun heyecan vericiydi. Çocuklarımı izlemek ve antrenörleri olmak gerçekten bana onur ve gurur verdi. Çok iyi yoldayız. Böyle devam edip, çalışıp, çok daha iyi olacağız. Çocuklarımı buradan bir kez daha kutluyorum. Yenidoğan Serdar Spor ailesine yeniden saygılarımı sunarım” dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Hün: Çocuklarımla gurur duyuyorum
Beşiktaşlı eski futbolcu, çiçeği burnunda antrenör, Yenidoğan Serdarlı öğrencilerine övgü yağdırdı…
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz