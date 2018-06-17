Yaş ortalamasını bir anda 20’lerin altına kadar indiden Bayraktutar, alt yapılarda gelen başarı sonrasında, bu projesini aksatmadan sürdürmekte kararlı gözüküyor. Onursal Başkan ve takımın resmi sponsoru olan Teknik Plastik’in sahibi Tekin Uygur ile el ele veren başkan Bayraktutar “Yarınlara dev adımlar atıyoruz. Onun transfer parası, bunun transfer parası diye boşa vakit geçirmiyoruz, paramızı da sokağa atmıyoruz. Kısıtlı bütçemizi çocuklarımıza harcıyoruz. Bundan da çok büyük haz duyuyoruz. Tüm kulüp başkanları ve yöneticileri, bu çalışmalara geçmeleri konusunda teşvik ediyorum. Kocaeli futbolunun geleceği, Kocaeli’nin yine kendi çocuklarındadır” dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz
Kentimizin şehit kardeşi Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, Yenidoğan Serdar Spor Kulübü’nde köklü değişikliklere gitti.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz