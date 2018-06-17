Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz

Yaş ortalamasını bir anda 20’lerin altına kadar indiden Bayraktutar, alt yapılarda gelen başarı sonrasında, bu projesini aksatmadan sürdürmekte kararlı gözüküyor. Onursal Başkan ve takımın resmi sponsoru olan Teknik Plastik’in sahibi Tekin Uygur ile el ele veren başkan Bayraktutar “Yarınlara dev adımlar atıyoruz. Onun transfer parası, bunun transfer parası diye boşa vakit geçirmiyoruz, paramızı da sokağa atmıyoruz. Kısıtlı bütçemizi çocuklarımıza harcıyoruz. Bundan da çok büyük haz duyuyoruz. Tüm kulüp başkanları ve yöneticileri, bu çalışmalara geçmeleri konusunda teşvik ediyorum. Kocaeli futbolunun geleceği, Kocaeli’nin yine kendi çocuklarındadır” dedi.