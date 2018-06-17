Çocukları Sena Çakır, Mertcan Çakır, Mehmet Çakır ve eşi Emine Çakır ile babalar gününü evinde yaş pastayla kutlayan Çakır’ın duygulandığı gözlendi. Bizler de tüm babaların babalar gününü kutluyoruz.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
Efsane kaptana anlamlı babalar günü kutlaması
Kocaelispor’un unutulmaz kaptanı, efsane isim Osman Çakır,. Dün babalar gününü çocuklarıyla kutladı.
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Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz