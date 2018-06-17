Arslanbey Belediyespor’un kongresi 20 Haziran’da

Büyütmek için resme tıklayın

Süper Amatör Futbol Ligi’nin yeni takımlarından Arslanbey Belediye Spor Kulübü olağan üstü kongre yapacak. Mevcut başkan Bülent Sarı’nın tek listeyle seçime girmesi kesinleşirken, Sarı’nın yönetimini güçlendirmesi bekleniyor. 20 Haziran Çarşamba günkü genel kurulun yeri henüz netleşmiş değil.