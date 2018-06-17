Süper Amatör Futbol Ligi’nin yeni takımlarından Arslanbey Belediye Spor Kulübü olağan üstü kongre yapacak. Mevcut başkan Bülent Sarı’nın tek listeyle seçime girmesi kesinleşirken, Sarı’nın yönetimini güçlendirmesi bekleniyor. 20 Haziran Çarşamba günkü genel kurulun yeri henüz netleşmiş değil.
Bugün 12:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:13 TSİ )
Arslanbey Belediyespor’un kongresi 20 Haziran’da
Süper Amatör Futbol Ligi’nin yeni takımlarından Arslanbey Belediye Spor Kulübü olağan üstü kongre yapacak.
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Bugün 12:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz