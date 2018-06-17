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Bugün 12:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:21 TSİ )

Kentte yeşil-siyah seferberliği!

Kocaelispor taraftarı kentin her yanını bayraklarla süsleyecek.

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Konu ile ilgili kampanya yapmaya hazırlanan 12. Adam, Kocaeli’ni Yeşil Siyah renklere boyayacak. Hodri Meydan Taraftar Grubu’nun açıklamasında “Biz siyaset peşinde değiliz” dendi

ASLA SİYASET ARAMIYORUZ

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin yazılı açıklamasında, 24 Haziran seçimleri öncesinde gerek yerel basında, gerekse de seçim çalışmaları kapsamında dikkatimizi çeken bir konuya açıklık getirmek istiyoruz” denirken, “Kocaelispor’u dilinden düşürmeyen siyasi partililerin verdikleri vaatleri dikkatle takip ediyoruz. Bunu takip ederken de sadece spor sevdalısı olduğumuz için, bu spora yapılacak olan projelerinizi dinledik, duyduk ve okuduk. Bunları takip ederken de siyaset aramak bilincinde asla olmadık ve de olmayacağız da” görüşüne yer verildi.  

HEPİMİZ AYNI DUYGUDA OLMALIYIZ

Açıklamanın devamı şöyle: Şehrimizde Kocaelispor duygusuna verilen değeri bilmek ve hissetmek en doğal hakkımız olsa gerek… Bu bilinçle bayramdan sonra şehrimizin tüm cadde ve sokakları Yeşil-Siyah bayraklarla donatacağımızı belirtmek istiyoruz.  Belirtmek istiyoruz çünkü, Kocaelispor’un artık bulunduğu yerden çıkıp, layık olduğu yere ulaşması için şehirdeki bütün küçük-büyük ölçekli esnafın bu duyguda bizimle beraber yola çıkması gerektiğine inanıyoruz.

VERİN ELİNİZİ

Bu noktada da el ele verip, tüm siyasi partileri, STK’ları harekete geçirmek adına başlangıç işaretini veriyoruz. Kentin sokaklarını Yeşil-Siyah bayraklarla donatmak için, bu kenti yeşillendirmek için elinizi verin ve bu kentte her davada gösterdiğimiz birlikteliğimizi Kocaelispor’da da gösterelim. Bizler taraftar olarak bize düşen her görevde bu kentin menfaati noktasında en ön sıralarda safımızı aldık.

VAR MISINIZ?

Yeri geldi savaş açtık, yeri geldi kucaklaştık, yeri geldi Hodri Meydan diyerek kentimiz adına yapılacak her türlü mücadeleye karşı kenetlendik. Şu sakın unutulmamalıdır ki, takım bizim, bu kent bizim, bu renkler bizim! Ve bizler taraftarlar olarak bir kez daha sizlere seslenerek ‘Bu sporun gücüne güç katmak için, caddelerimizi yeşil-siyah bayraklarla donatmak için, Hodri Meydan var mısınız?’ diyoruz.

Bugün 12:15 TSİ - Spor

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