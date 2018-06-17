Şampiyonlar kızlar Körfez’e geliyor!

Körfez Belediyesi ve Metin Özkan tarafından organize edilecek olan günde, kızlarımıza çeşitli hediyeler sunulacak.

ALEMDAR: BASINIMIZ ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ağırlayacağı şampiyonlar hünerlerini Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gösterecek. Teknik Direktör ‘Bay Şampiyon’ Hasan Alemdar “Kızlarımızın Kocaeli ve Türkiye’nin gururunu bilen birilerini bilmek de bize yetiyor. Davet edilmek, takdir edilmek onur verici. Basınımız yıllardır bizim elimiz ayağımız oluyor, bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Onlara hem teşekkür etmek, hem de Körfez belediyemizin davetini geri çevirememek adına Körfez’deyiz” dedi. Organizasyonun 26 ya da 27 Haziran’da düzenleneceği belirtildi.