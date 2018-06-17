Transfer komitesi iç ve dış transferi masaya yatıracak. Bayram öncesinde bir araya gelen yönetim kurulu, transfer komitesine düşüncelerini aktardı ve ‘Vira Bismillah’ dedi. Komite yarından itibaren önce iç, sonra da dış transferde yol alacak. Kentte, amatöre düşmeyen tek profesyonel takım olma unvanını koruyan Gölcükspor, Kayhan Çubuklu ile yola devam kararlılığında bulunuyor. Transferler, Çubuklu’nun isteği doğrultusunda yapılacak.
Bugün 12:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:21 TSİ )
Gölcükspor ‘Vira Bismillah’ diyor
3.Lig’de yeni bir sezona hazırlanacak olan Gölcükspor’da, ilk hareket yarın başlıyor.
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Bugün 12:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz