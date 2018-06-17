Gölcükspor ‘Vira Bismillah’ diyor

Transfer komitesi iç ve dış transferi masaya yatıracak. Bayram öncesinde bir araya gelen yönetim kurulu, transfer komitesine düşüncelerini aktardı ve ‘Vira Bismillah’ dedi. Komite yarından itibaren önce iç, sonra da dış transferde yol alacak. Kentte, amatöre düşmeyen tek profesyonel takım olma unvanını koruyan Gölcükspor, Kayhan Çubuklu ile yola devam kararlılığında bulunuyor. Transferler, Çubuklu’nun isteği doğrultusunda yapılacak.