Alınan bilgiye göre, Belikbağı Mahallesi Mudurnu Tepe mevkisinde Hüseyin Aydın'ın kullandığı 41 YA 272 plakalı hafif ticari araca, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda, sırtına ve kalçasına kurşun isabet eden Aydın, aynı araçla yanındaki arkadaşı tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirildi. Durumu ağır olan yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekipler, olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilen araca 6 kurşun isabet ettiği belirlendi.
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Ekmek arabasına silahlı saldırı!
Gebze'de ekmek dağıtım aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz