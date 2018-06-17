Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:36 TSİ )

Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız…

Derincespor Başkanı Şahin Çavuşoğlu, desteksizlik nedeniyle iki yılda 3.Lig’den mahalli amatör lige kadar düşen Derincespor ile Süper Lig’de yola devam edeceğini açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derincespor Başkanı Şahin Çavuşoğlu, desteksizlik nedeniyle iki yılda 3.Lig’den mahalli amatör lige kadar düşen Derincespor ile Süper Lig’de yola devam edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında “Kulübümüzü ortada bırakmam. Ben Karadenizliyim ve inançlıyım. Bu takım Amatör Süper Lig’de yerini alacak. Mücadelesini yapacak ve yine BAL’a yükselmek için kolları sıvayacak. Pes etmek yok. Kısa süre içerisinde girişimlerimiz olacak” dedi.

Bugün 12:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü mask
Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü
Hün: Çocuklarımla gurur duyuyorum mask
Hün: Çocuklarımla gurur duyuyorum
Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz mask
Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz
O Dünya Kupası buraya ge-le-cek! mask
O Dünya Kupası buraya ge-le-cek!
Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız… mask
Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız…
Kaldı 1 hafta! mask
Kaldı 1 hafta!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

HDP'nin mitingi başladı! mask
HDP'nin mitingi başladı!
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL