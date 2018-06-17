Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız…

Derincespor Başkanı Şahin Çavuşoğlu, desteksizlik nedeniyle iki yılda 3.Lig’den mahalli amatör lige kadar düşen Derincespor ile Süper Lig’de yola devam edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında “Kulübümüzü ortada bırakmam. Ben Karadenizliyim ve inançlıyım. Bu takım Amatör Süper Lig’de yerini alacak. Mücadelesini yapacak ve yine BAL’a yükselmek için kolları sıvayacak. Pes etmek yok. Kısa süre içerisinde girişimlerimiz olacak” dedi.