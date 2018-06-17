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Bugün 12:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:37 TSİ )

"Kimse salon sporlarıyla ilgilenmiyor"

Kentimiz sporunun duayen isimlerinden Aydın Kaboğlu, futbolla oturup, futbolla kalktığımızı dile getirerek “Yahu bu kentte sadece futbol mu var? Basınımızdan şikayetçiyiz. Ben kendim de bir futbol adamıyım hakemlik ve gözlemcilik yaptı. Ama salon sporlarına ilgisizlik beni üzüyor. Basınımız çok güçlü, ama acilen salon sporlarına el atmalılar” dedi.

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Kentimizde art arda voleyboldan basketbola, karateden tekvandoya, yüzmeye, hatta hatta curling ve sualtı sporlarına kadar çok sayıda ulusal ve uluslar arası şampiyona düzenlendiğine dikkat çeken Kaboğlu, “Bunun yerel basınımıza yansımasında önemli aksaklıklar var. Bazı gazeteciler maçları adım adım takip ediyor. Ama çoğu gazeteci ilgi göstermiyor. Ulusal basının temsilcileri de maçlara gelmiyor. Yazık oluyor. Bunlar kentimizin tanıtımı anlamında çok önemli. Mahalli liglerimiz var. Orada bir çok çocuğumuz spor yapıyor. Ben sık sık salonda maçlara gitmeye gayret ediyorum. Ama ilgisizlik beni kahrediyor” dedi.

İL TEMSİLCİLERİMİZ DE KUSURLU…

Şampiyonaların tanıtımı anlamında eksiklikler yaşandığını söyleyen Kaboğlu ‘Bu noktada spor insanlarımız ve özellikle de il temsilcilerimiz eksik kalıyor. Basınla ilişkileri lok denecek kadar az. Sayfaların tamamı futbolla dolu. U11 futbol ligi bile kendine geniş yer buluyor, ama koskoca salon sporlarının koskocaman çocuklarının bir tek haberi bile yayınlanmıyor. Ben bunu kınıyorum” dedi.

Bugün 12:36 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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