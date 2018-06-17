Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü

Kocaeli'nin en eski kulüplerinden biri olan Esenspor’da kaptan Sinan ve oğlu Yağız adeta ölümden döndü. Bayramın ilk günü trafik kazası geçiren kaptan Uğur Kurubaş ve oğlu Yağız, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bayramları da zehir oldu. Tedavisi süren baba oğlun hayati tehlikeleri bulunmaması, camiayı mutlu etti.