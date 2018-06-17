Kocaeli'nin en eski kulüplerinden biri olan Esenspor’da kaptan Sinan ve oğlu Yağız adeta ölümden döndü. Bayramın ilk günü trafik kazası geçiren kaptan Uğur Kurubaş ve oğlu Yağız, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bayramları da zehir oldu. Tedavisi süren baba oğlun hayati tehlikeleri bulunmaması, camiayı mutlu etti.
Bugün 12:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:31 TSİ )
Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü
Kocaeli'nin en eski kulüplerinden biri olan Esenspor’da kaptan Sinan ve oğlu Yağız adeta ölümden döndü.
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Bugün 12:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz