Yavuzspor transfere başlıyor

Başkan Volkan Elmaser, hafta içerisinde belirlenecek bir günde yönetimini toplayacak ve transfer politikasını belirleyecek. Elmaser “Gelecek yıl Süper Amatör Futbol Ligi şansını kaçırmak istemiyoruz. Bu sezon son anda bu şansı teptik. Bu kez ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İşimizi yansa bırakmaya niyetimiz yok” dedi. Mevcut kadronun yarısıyla yola devam edeceklerini söyleyen Elmaser, “6-7 takviye yaparak yola devam edeceğiz. Asıl yerimiz olan Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada herkesten destek bekliyoruz” dedi.