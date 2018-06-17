Başkan Volkan Elmaser, hafta içerisinde belirlenecek bir günde yönetimini toplayacak ve transfer politikasını belirleyecek. Elmaser “Gelecek yıl Süper Amatör Futbol Ligi şansını kaçırmak istemiyoruz. Bu sezon son anda bu şansı teptik. Bu kez ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İşimizi yansa bırakmaya niyetimiz yok” dedi. Mevcut kadronun yarısıyla yola devam edeceklerini söyleyen Elmaser, “6-7 takviye yaparak yola devam edeceğiz. Asıl yerimiz olan Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada herkesten destek bekliyoruz” dedi.
Bugün 12:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:45 TSİ )
Yavuzspor transfere başlıyor
Kentimizin popüler semt takımlarından Yavuzspor, bayram sonrasında transfere başlıyor.
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Bugün 12:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz