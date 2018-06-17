C klasman yardımcı hakemlerimizden Birtan Yavuz ile Şefik Öner, B klasman aday yardımcı hakem kursuna davet edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım ‘Her iki hakemimizle de gurur duyuyoruz ve başarılı olacaklarına inanıyoruz’ dedi.
Bugün 12:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:45 TSİ )
Birtan Yavuz ve Şefik Öner B Klasman yardımcı hakem kursuna davet edildi
Kentimiz hakemliğinde yeni bir sayfa açıldı.
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Bugün 12:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz