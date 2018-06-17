Birtan Yavuz ve Şefik Öner B Klasman yardımcı hakem kursuna davet edildi

C klasman yardımcı hakemlerimizden Birtan Yavuz ile Şefik Öner, B klasman aday yardımcı hakem kursuna davet edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım ‘Her iki hakemimizle de gurur duyuyoruz ve başarılı olacaklarına inanıyoruz’ dedi.