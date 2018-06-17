Teşekkürler bakanım!

Şirintepespor Başkan Yardımcısı Aykut Sunar, bayram öncesinde maddi yardımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bu jestine teşekkür etti. Törene katılıp, bol bol fotoğraf paylaşan Sunar “Yiğidin hakkı yiğide. Bu gerçekten de önemli bir destek oldu. Bayram öncesi sporcularımız sevindi. Kentimizdeki spor otoriteleri dahil, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.