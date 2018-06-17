Şirintepespor Başkan Yardımcısı Aykut Sunar, bayram öncesinde maddi yardımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bu jestine teşekkür etti. Törene katılıp, bol bol fotoğraf paylaşan Sunar “Yiğidin hakkı yiğide. Bu gerçekten de önemli bir destek oldu. Bayram öncesi sporcularımız sevindi. Kentimizdeki spor otoriteleri dahil, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:46 TSİ )
Teşekkürler bakanım!
Şirintepespor Başkan Yardımcısı Aykut Sunar, bayram öncesinde maddi yardımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bu jestine teşekkür etti.
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Bugün 12:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz