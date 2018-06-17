Karaş, ‘Adeta izdiham vardı bu tören bir başkaydı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ev sahipliği örneği sergileyen KASKF Başkanımız ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Her bayram öyle olsun istiyoruz. Tekrardan herkesin geçmiş bayramını kutlarım” dedi.
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
Ersin Karaş: Bu seneki bayramlaşma bir başkaydı
Kentimizin sevilen ve beyefendi spor insanlarından Bekirpaşa Masterlar Kulübü Başkanı Ersin Karaş, bayramlaşma töreninin son yılların en görkemli töreni olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz