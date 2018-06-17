Ersin Karaş: Bu seneki bayramlaşma bir başkaydı

Karaş, ‘Adeta izdiham vardı bu tören bir başkaydı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ev sahipliği örneği sergileyen KASKF Başkanımız ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Her bayram öyle olsun istiyoruz. Tekrardan herkesin geçmiş bayramını kutlarım” dedi.