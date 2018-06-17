Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:52 TSİ )

İzcilerden Fetih kampı

Kağıtsporlu izciler İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünde Fetih ve Fatih temalı kampta bir araya geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler Fatih ve Fetih Temalı kulüp kampında buluştular. Kartepe ve Aytepe kamp alanlarında gerçekleştirilen Ramazan Akkuş ve Eda Gülez’in kamp müdürlüğünü üstlendiği kampa 150 izci, izci gönüllüsü ve liderler katıldı. Kampta, İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed’in hayatı hakkında verilen bilgilerin ardından izciler bilgilerini sınadılar. Eğitimci liderler tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında obalar ve ekipler kıyasıya mücadele ettiler.

FATİHİ ANDILAR

Kampın son akşamı gerçekleştirilen kamp ateşi programında izciler obalar ve ekipler halinde Fatih ve Fetih teması üzerine hazırladıkları şiir, marş ve oyunları sergilediler. Kamp ateşi programında izcilere eğitimci liderler tarafından içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hakkında genel bilgiler verildi.

GÖKYÜZÜNÜ İNCELEDİLER

Kamp boyunca izcilere eğitimci liderler tarafından Matrak, Mangala, Okçuluk, Dağ Bisikleti ve Sızma dallarında uygulamalı eğitim verildi. Kampın akşamı verilen temel astronomi eğitiminin sonunda izciler Gök Atlası yaptılar. Yaptıkları gök atlaslarını açık havda deneme fırsatı bulan izciler, gök yıldızına bakarak yön tayin etme yıldız konumlarını inceleme gibi birçok konuda tecrübe sahibi oldular.

Bugün 12:51 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü mask
Esenspor kaptanı ve oğlu ölümden döndü
Hün: Çocuklarımla gurur duyuyorum mask
Hün: Çocuklarımla gurur duyuyorum
Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz mask
Abdülkadir Bayraktutar: Gençlerimiz her şeyimiz
O Dünya Kupası buraya ge-le-cek! mask
O Dünya Kupası buraya ge-le-cek!
Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız… mask
Çavuşoğlu: Süper Lig’de yerimizi alacağız…
Kaldı 1 hafta! mask
Kaldı 1 hafta!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

HDP'nin mitingi başladı! mask
HDP'nin mitingi başladı!
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL