İzcilerden Fetih kampı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler Fatih ve Fetih Temalı kulüp kampında buluştular. Kartepe ve Aytepe kamp alanlarında gerçekleştirilen Ramazan Akkuş ve Eda Gülez’in kamp müdürlüğünü üstlendiği kampa 150 izci, izci gönüllüsü ve liderler katıldı. Kampta, İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmed’in hayatı hakkında verilen bilgilerin ardından izciler bilgilerini sınadılar. Eğitimci liderler tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında obalar ve ekipler kıyasıya mücadele ettiler.
FATİHİ ANDILAR
Kampın son akşamı gerçekleştirilen kamp ateşi programında izciler obalar ve ekipler halinde Fatih ve Fetih teması üzerine hazırladıkları şiir, marş ve oyunları sergilediler. Kamp ateşi programında izcilere eğitimci liderler tarafından içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hakkında genel bilgiler verildi.
GÖKYÜZÜNÜ İNCELEDİLER
Kamp boyunca izcilere eğitimci liderler tarafından Matrak, Mangala, Okçuluk, Dağ Bisikleti ve Sızma dallarında uygulamalı eğitim verildi. Kampın akşamı verilen temel astronomi eğitiminin sonunda izciler Gök Atlası yaptılar. Yaptıkları gök atlaslarını açık havda deneme fırsatı bulan izciler, gök yıldızına bakarak yön tayin etme yıldız konumlarını inceleme gibi birçok konuda tecrübe sahibi oldular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz