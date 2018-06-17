MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve İlçe Başkanı Zeki Omurca ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Gayemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, halkımızla beraber Türkiye'nin dünyadaki lider ülkeler arasındaki yükselişini devam ettirecek karara güçlü bir şekilde imza atmak” dedi
Bugün 13:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Bulut: Türkiye'nin yükselişi devam edecek
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut: "Türkiye'nin yükselişi devam edecek" dedi.
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Bugün 13:01 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz