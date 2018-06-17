Bulut: Türkiye'nin yükselişi devam edecek

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve İlçe Başkanı Zeki Omurca ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Gayemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, halkımızla beraber Türkiye'nin dünyadaki lider ülkeler arasındaki yükselişini devam ettirecek karara güçlü bir şekilde imza atmak” dedi