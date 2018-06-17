Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi’ndeki 13 adet arsayı satışa çıkardı. 567 ile 2 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki araziler için istenen toplam bedel 18 milyon 940 bin 808 lira. Söz konusu satış ihalesi 25 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

PİYASANIN ALTINDA DEĞERLER

Arsa satışlarında açıklanan değerlere tepki gösteren CHP Darıca İlçe Başkanı Selahattin Kaya, “Bu bölge yeni imara açılmış bir bölge olduğundan bu bölgede arsaların gerçek piyasa değeri oluşmamış olmasından dolayı kamunun zarara uğratılacağı gerekçesi ile satışların derhal durdurulması gerekir” dedi.

MAĞDUR OLACAKLAR

Kaya, arsaların satın alanların mağdur olacağını iddia ederek "Son zamanlarda yapılan tüm arsa satışları Şekerpınar bölgesinden yapılıyor. Yapılan imar uygulaması ile değersiz yerlerdeki arsalar ana caddelere taşınarak birilerine rant sağlanırken, bazı arsa sahiplerinin mağduriyet yaşamasına sebep olunuyor.

BU ARSALARI SATIN ALMAYIN UYARISI!

Konu hak sahipleri tarafından yargıya taşınmış, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır. İmar uygulamasının mahkeme tarafından iptal edileceği yüksek olasılıktır. Bu satışların durdurulması gerekiyor. Bu arsalar satılması halinde satın alan kişileride mağdur edecek, durumu daha da karmaşık hale getirecektir, satın almak isteyen kişilere bu arsaları satın almayın" dedi.